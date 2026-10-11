Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν προ ολίγου, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι εννέα συγκατηγορούμενοί τους, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

​Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

​Υπενθυμίζεται ότι κατά τη μεταγωγή του τις προηγούμενες ημέρες, ο 45χρονος πρόεδρος του ΛΑΟΣ φώναζε προς τους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα: