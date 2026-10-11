Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν προ ολίγου, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι εννέα συγκατηγορούμενοί τους, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη μεταγωγή του τις προηγούμενες ημέρες, ο 45χρονος πρόεδρος του ΛΑΟΣ φώναζε προς τους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).