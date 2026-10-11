Τα ευρήματα από τις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων, το βίντεο της επίθεσης και η κατάθεση του τραυματία ερευνώνται από τις Αρχές για το μαχαίρωμα 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Ο 22χρονος και ο 18χρονος παραδόθηκαν στις Αρχές και αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ εξετάζονται τα πολιτικά κίνητρα της επίθεσης. Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μαχαίρια, σιδερογροθιά, μέσα κάλυψης του προσώπου, οπαδικός ρουχισμός και έντυπα με εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στην κατοικία του 32χρονου. Οι δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το ίδιο βράδυ ο 22χρονος παρουσιάστηκε στις Αρχές μαζί με τον δικηγόρο του. Ακολούθησε, το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, η παράδοση του 18χρονου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, επίσης συνοδεία συνηγόρου, ενώ σύμφωνα με το ertnews.gr εκεί βρισκόταν ο συγκατηγορούμενός του.

Σε βάρος των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, ενώ φέρονται να του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Μαχαίρια, σιδερογροθιά και εθνικιστικά έντυπα

Οι έρευνες στα σπίτια των δύο νεαρών πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, παρουσία δικαστικής λειτουργού. Στην κατοικία του 22χρονου κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα» και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών. Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη δύο μπαλακλάβες τύπου full face, μία γκρι αντιασφυξιογόνα μάσκα και έναν πυρσό χειρός τύπου δάδας, μάρκας POSEIDON.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται το βιβλίο «Εθνικός Κοινωνισμός», με τον πλήρη τίτλο να καταγράφεται ως «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ». Εντοπίστηκαν επίσης έντυπα και αυτοκόλλητα της «Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας». Ειδικότερα, κατασχέθηκε φυλλάδιο με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ», καθώς και αυτοκόλλητο με διακριτικά του Παναθηναϊκού και το σύνθημα «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY».

Σε λευκό φάκελο υπήρχαν τρικάκια με τα συνθήματα «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ» και «ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν την υπογραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ». Ανάμεσα στα ρούχα βρέθηκε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα με τη στάμπα «PROPATRIA SUPPORT».

Ο υπόλοιπος ρουχισμός που κατασχέθηκε από το σπίτι του 22χρονου περιλάμβανε ένα μαύρο αμάνικο μπουφάν Ellesse, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα με την επιγραφή «Μαγούλα Παναθηναϊκός», πράσινη κοντομάνικη μπλούζα με τη στάμπα «ΓΑΛΑΤΣΙ ΘΥΡΑ 13» και μαύρο φούτερ με κουκούλα και την επιγραφή «WEST BLOCK RIOT 20 YEARS». Βρέθηκαν ακόμη δύο μαύρες κοντομάνικες μπλούζες με τις στάμπες «ULTRAS NO PROFIT ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ» και «WEST BLOCK PANATHINAIKOS».

Τα ευρήματα στην κατοικία του 18χρονου

Στο σπίτι του 18χρονου εντοπίστηκαν πράσινο μακρυμάνικο φούτερ με τη στάμπα «MEGARA GATE 13» και μαύρη κοντομάνικη μπλούζα με την επιγραφή «WEST BLOCK PANATHINAIKOS». Κατασχέθηκαν επίσης γάντια μηχανής με «κοκάλινη» προστασία, ένα μπλε σορτς Nike, ένα ασπρόμαυρο κράνος CORSA, ένα μπλε μπουφάν Emerson και μία δάδα χειρός POSEIDON.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη δύο αυτοκόλλητα. Ένα με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ» και το άλλο με τη φράση «ΧΑΙΔΑΡΙ ΘΥΡΑ 13». Τα αντικείμενα αυτά συνεξετάζονται με το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Το βίντεο πριν και μετά το μαχαίρωμα

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν από την επίθεση, τη συμπλοκή και την αποχώρηση των δύο ανδρών. Στο υλικό που παρουσίασε το MEGA, ο 32χρονος εμφανίζεται λίγο μετά τις 16:00 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, φορώντας λευκή μπλούζα και έχοντας βγάλει βόλτα τα δύο σκυλιά του. Γύρω του συνεχίζεται η διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.

Ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματά στην απέναντι πλευρά του δρόμου και πίσω του εμφανίζεται μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες. Ο ένας φορά λευκό κράνος, ενώ το πρόσωπο του δεύτερου δεν διακρίνεται καθαρά. Αφού το αυτοκίνητο απομακρύνεται, οι δύο άνδρες κατεβαίνουν από το δίκυκλο και ο οδηγός ανοίγει την μπαγκαζιέρα, από την οποία αφαιρεί ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί από την εικόνα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παρουσίαση του βίντεο, οι δύο άνδρες ακολουθούν τον 32χρονο και εμποδίζουν την πορεία του. Η αντιπαράθεση καταλήγει σε συμπλοκή κοντά σε δύο κάδους απορριμμάτων. Μετά το μαχαίρωμα, ο τραυματίας σηκώνεται και απομακρύνεται κρατώντας το πόδι του και κουτσαίνοντας, ενώ οι δύο άνδρες επιστρέφουν στη μοτοσικλέτα και φεύγουν.

Η βοήθεια του περαστικού και οι διαφορετικές εκδοχές

Ο 32χρονος, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο, περιέγραψε την επίθεση ως ενέδρα. Κατήγγειλε ότι τραυματίστηκε και στα δύο πόδια και ότι έγινε προσπάθεια να πληγεί και στο στήθος. Όπως ανέφερε, μετά την επίθεση προσπαθούσε να περιορίσει την αιμορραγία πιέζοντας το τραύμα και ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο οδηγό. Ο περαστικός τον έβαλε στο αυτοκίνητό του και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ο 22χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να υποστήριξε κατά την παράδοσή του ότι ο 32χρονος επιτέθηκε πρώτος και τραυμάτισε τόσο τον ίδιο όσο και τον 18χρονο. Εξέφρασε επίσης την πρόθεση να υποβάλει μήνυση σε βάρος του τραυματία.

Η ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι οι δύο νεαροί έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η έρευνα συνεχίζεται για τον ακριβή ρόλο καθενός στην επίθεση και για τα πολιτικά της κίνητρα.

H Μάγδα Φύσσα επισκέφθηκε τον 32χρονο στο Τζάνειο, ενώ ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Φύσσας απηύθυνε κάλεσμα για νέο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Ελευσίνα.