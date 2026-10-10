Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας απέδωσε ο εισαγγελέας στους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης, 22 ετών ο οποίος παραδόθηκε ο ίδιος στην Αστυνομία χθες το βράδυ.

Ο εισαγγελικός λειτουργός απήγγειλε κατηγορίες τόσο στον 22χρονο όσο και στον έτερο συμμετέχοντα στην επίθεση,18 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα “εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ” ενώ το περιστατικό ερευνάται αν έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον Τακτικού Ανακριτή για την απολογία του.