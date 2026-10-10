Στο φως της δημοσιότητας βγήκε βίντεο που αποτυπώνει καρέ καρέ την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 16:00 και στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν έναν 32χρονο νέο να έχει βγάλει τα δύο του σκυλιά βόλτα. Φορά μία άσπρη μπλούζα και κατευθύνεται αμέριμνος προς το σπίτι του. Είναι μέρα μεσημέρι και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, ανέφερε το Mega που πρόβαλε και το σχετικό βίντεο.

Ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματά απέναντι από το 32χρονο θύμα, ακριβώς από πίσω ακολουθεί ένα μηχανάκι με δύο άτομα. Το ένα φορά ένα λευκό κράνος, το άλλο δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Το αμάξι απομακρύνεται και οι δύο νεαροί κατεβαίνουν από το μηχανάκι και φαίνεται να μιλούν στον 32χρονο άνδρα με τη λευκή μπλούζα.

Ο οδηγός ανοίγει τη μπαγκαζιέρα της μηχανής και βγάζει κάτι από μέσα. Η ώρα είναι 16:06 και ένα άλλο άτομο περνά δίπλα από τους δύο νεαρούς, ενδεικτικό ότι η κίνηση πολιτών και οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά κάνει την εμφάνισή του το 32χρονο θύμα και συνομιλεί με τους δύο νεαρούς.

Στις 16:07 ο νεαρός φαίνεται να προχωρά στο δρόμο με τους δύο δράστες να τον ακολουθούν και να του ζητούν τα ρέστα. Ο ένας άνδρας με το λευκό κράνος στέκεται μπροστά του και του κλείνει τον δρόμο. Συνεχίζει να περπατά και οι δύο δράστες τον ακολουθούν περπατώντας παράλληλα. Για δεύτερη φορά, ο άνδρας με το λευκό κράνος κλείνει το δρόμο στον 32χρονο. Ο ίδιος λίγα δευτερόλεπτα μετά συνεχίζει να περπατά χωρίς να τους προκαλεί και ο ένας από τους δύο δράστες τον σπρώχνει. Οι δύο δράστες και το θύμα συνεχίζουν να περπατούν προς τον κεντρικό δρόμο.

Για άλλη μία φορά οι δύο αναβάτες της μηχανής κλείνουν το δρόμο στον νεαρό. Η ώρα έχει πάει 16:09, ακούγονται φωνές, ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «φασίστας είμαι».

Η ώρα είναι 16:12 και οι 3 άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος που νοσηλεύεται σήμερα στο Τζάνειο πιάνεται στα χέρια με τον έναν που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά, ο ένας βρίζοντας φωνάζει «Σφάξ’ τον».

Το θύμα εμφανώς τραυματισμένο σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσαίνοντας ελαφρώς. Οι δύο δράστες συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει και στη συνέχεια καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο.

Σημειώνεται, ότι τόσο ο 22χρονος δράστης, όσο και ο 18χρονος συνεργός του παραδόθηκαν στις αρχές, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης είναι υπό διερεύνηση.