Παραδόθηκε στην αστυνομία και ο δεύτερος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με το Mega πρόκειται για άτομο ηλικίας 18 ετών.

Σημειώνεται, ότι την προηγούμενη μέρα είχε παραδοθεί ο 22χρονος δράστης.

Το χρονικό

Η επίθεση σε βάρος του 32χρονου σημειώθηκε την Πέμπτη.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο νεαρών βρέθηκαν αυτοκόλλητα, φυλλάδια και μπλουζάκια που παραπέμπουν σε οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού και σε ακροδεξιές οργανώσεις.

Το θύμα έχει καταγγείλει ότι στοχοποιήθηκε για τη δημοσιοποίηση στοιχείων τους μετά από επεισόδιο του Αυγούστου, αρνούμενο οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στη δημοσιοποίηση. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.