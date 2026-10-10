Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ενώ το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ενημέρωση που απέστειλε ο οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ.

Το NCMEC διαβίβασε τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ. και έκτοτε ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του γυναικολόγου.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατασχέθηκαν αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές που περιείχαν σκληρό υλικό κακοποίησης παιδιών, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για πρωτογενές υλικό ή αν έχει αντληθεί από αλλού και κυρίως από το διαδίκτυο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση».