Η καταγγελία μιας ανήλικης για παραποιημένη φωτογραφία της που δημοσιεύθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στη σύλληψη 15χρονου στην Πεύκη.

Ο ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης–Λυκόβρυσης, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου, η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία για την επεξεργασία και διαδικτυακή ανάρτηση της εικόνας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 15χρονος είχε αντλήσει τη φωτογραφία από το προφίλ της ανήλικης.

Στη συνέχεια, φέρεται να τροποποίησε το φωτογραφικό υλικό, δημιουργώντας εικόνα με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, την οποία ανάρτησε σε δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Η αστυνομική ανακοίνωση δεν κατονομάζει την πλατφόρμα ούτε προσδιορίζει το πρόγραμμα επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε. Επομένως, δεν τεκμηριώνεται ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση αξιοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίστοιχες υποθέσεις παραποίησης φωτογραφιών

Η παραποίηση φωτογραφιών ανηλίκων και η διακίνησή τους στο διαδίκτυο έχουν απασχολήσει τις αρχές και σε άλλες υποθέσεις. Η ΕΡΤ είχε μεταδώσει τον Μάιο τη σύλληψη μιας 17χρονης και ενός 14χρονου στο Λαύριο, στις 30 Απριλίου 2026, για πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με εκείνη την ανακοίνωση, οι δύο ανήλικοι απομόνωναν πρόσωπα κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες και τα ενσωμάτωναν σε άλλες εικόνες, τις οποίες δημοσίευαν στα κοινωνικά δίκτυα. Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία 52χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η 17χρονη και ο 14χρονος είχαν μεταξύ τους συγγενική σχέση, ενώ όλοι οι συλληφθέντες της συγκεκριμένης υπόθεσης οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σε άλλο περιστατικό, τον Φεβρουάριο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο 16χρονων στου Ζωγράφου για διαδικτυακή ανταλλαγή παραποιημένων φωτογραφιών συμμαθητριών τους. Εκεί είχε αναφερθεί ρητά η χρήση προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα κορίτσια να εμφανίζονται γυμνά ή ημίγυμνα. Οι φωτογραφίες προέρχονταν από κοινωνικά δίκτυα ή είχαν ληφθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των δύο ανηλίκων.