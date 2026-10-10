Η τηλεόραση τού έδωσε αναγνωρισιμότητα, η πολιτική τον οδήγησε στην ηγεσία του ΛΑΟΣ και σήμερα μια ποινική υπόθεση τον φέρνει ξανά στο επίκεντρο.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την εποχή της cult ελληνικής τηλεόρασης, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η εποχή των τηλεοπτικών καβγάδων και των εκκεντρικών προσώπων

Η δημόσια διαδρομή του άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η ιδιωτική τηλεόραση άφηνε χώρο σε εκπομπές με έντονες αντιπαραθέσεις, απρόβλεπτες εμφανίσεις και πρόσωπα που αποκτούσαν δημοσιότητα μέσα από την υπερβολή. Σε αυτό το περιβάλλον ο Καμπούρης διαμόρφωσε το τηλεοπτικό του ύφος, με παρουσία κυρίως σε μικρότερους σταθμούς.

Εμφανίστηκε στο «TV Hello» του Alter και παρουσίασε στο Extra 3 εκπομπές όπως το «Made in Greece» και το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;», ενώ ακολούθησε το «Όλα στη φόρα». Το όνομά του συνδέθηκε με πλατό όπου οι φωνές, οι καβγάδες και οι αποχωρήσεις αποτελούσαν συχνά το βασικό θέαμα. Αποσπάσματα αυτών των εκπομπών απέκτησαν στη συνέχεια «δεύτερη ζωή» στο YouTube και στα κοινωνικά δίκτυα.

Στις εμφανίσεις αυτές συμμετείχαν τηλεοπτικές φιγούρες όπως ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, γνωστός ως «Εθνικός Σταρ», και ο Γιώργος Σταυρόπουλος. Η δημοσιότητα στηριζόταν στην εκκεντρικότητα των καλεσμένων και στη σύγκρουση μπροστά στην κάμερα, στοιχεία που χαρακτήρισαν αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της ελληνικής τηλεοπτικής παραγωγής.

Μια διαφορετική εμφάνισή του προκάλεσε συζήτηση το 2021. Στην εκπομπή του στο ΑΡΤ τοποθέτησε μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα ψαλίδι, στο χέρι του, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκτήσει μαγνητικές ιδιότητες μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid-19. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής, η γιατρός Βαρβάρα Ανεμοδουρά, που συμμετείχε τηλεφωνικά, αντέκρουσε τον ισχυρισμό του. Η ιδέα ότι τα εμβόλια προκαλούν μαγνητισμό στο σώμα είναι επιστημονικά αβάσιμη, όπως διευκρινίζουν και τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Από την αυτοδιοίκηση στην προεδρία του ΛΑΟΣ

Παράλληλα με την τηλεοπτική παρουσία, ο Καμπούρης ανέπτυξε πολιτική δραστηριότητα. Είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με τον συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου και το 2019 διεκδίκησε τον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας.

Το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, χωρίς να εκλεγεί, ενώ την ίδια χρονιά διεκδίκησε και την Περιφέρεια Αττικής. Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου 2023, εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στο συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της παράταξης που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Η μετάβαση από τα τηλεοπτικά πλατό στα ψηφοδέλτια και τελικά στην προεδρία ενός κόμματος αποτέλεσε το επόμενο κεφάλαιο της δημόσιας παρουσίας του. Τώρα, όμως, η επικαιρότητα γύρω από το όνομά του επικεντρώνεται στις κατηγορίες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Η αστυνομική έρευνα και το δίκτυο των 29 εταιρειών

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε 11 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο προσώπων στα οποία αποδίδει αρχηγικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, η φερόμενη δράση της οργάνωσης ανάγεται τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013. Η έρευνα εντόπισε δίκτυο 29 εταιρειών στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές εικονικών εταιρειών, ώστε οι υποχρεώσεις να μην καταλογίζονται στους πραγματικούς επιχειρηματίες.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., δεν αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές, φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. Η συνολική εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια. Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, οχήματα, εταιρικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Το ΕΡΤnews μετέδωσε ότι στον Καμπούρη και στη σύζυγό του αποδίδεται καθοδηγητικός ρόλος. Ανέφερε επίσης ότι γνωστοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει ως μάρτυρες, καθώς εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που ερευνώνται. Η ιδιότητα του μάρτυρα αφορά τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και δεν ταυτίζεται με αυτήν του κατηγορουμένου.

Μιλώντας στο MEGA για τη δική του συνεργασία με τον παρουσιαστή, ο Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε:

«Συνεργαστήκαμε δύο χρόνια πριν σε διάφορα σχήματα. Ούτε πρόβλημα είχαμε και εξεπλάγην να πω την αλήθεια όταν έμαθα ότι πρόκειται για αυτό το άτομο. Απέναντι μου τουλάχιστον δεν είχα θέμα ποτέ. Εμένα μου προτάθηκε μια δουλειά, συνεργαστήκαμε και η συνεργασία μας ήταν μια χαρά. Δεν είχα πρόβλημα. Αν ήταν κάτι, θα φαινόταν».

Οι κατηγορίες, η άρνηση και οι απολογίες

Στους 11 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι απολογίες έχουν οριστεί για το πρωί της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου.

Ο Καμπούρης δηλώνει αθώος και κάνει λόγο για σκευωρία. Την υπεράσπισή του και της συζύγου του έχουν αναλάβει οι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο Λύτρας υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές και αμφισβήτησε ότι η ύπαρξη χρεών προς τον ΕΦΚΑ αρκεί για να στοιχειοθετηθεί απάτη. Στις πρώτες δηλώσεις του διευκρίνισε ότι δεν είχε ακόμη παραλάβει τη δικογραφία και ότι μετέφερε τη θέση του εντολέα του.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Καμπούρης μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Η υπόθεση βρίσκεται στην ανακριτική διαδικασία και οι κατηγορίες δεν συνιστούν δικαστική κρίση ενοχής. Το επόμενο στάδιο είναι η παρουσίαση των εξηγήσεων των κατηγορουμένων και η αξιολόγησή τους μαζί με τα ευρήματα της έρευνας.