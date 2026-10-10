Το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνοδεύεται από μέτωπο κακοκαιρίας και στροβιλίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, έχει φέρει το φθινόπωρο στη δυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική χώρα.

Στα ανατολικά της χώρας αντίθετα ο καιρός είναι καλός και έχουν διατηρηθεί σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 31 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Η χώρα έχει χωριστεί στα δύο και σήμερα, Σάββατο 10/10 θα διατηρηθεί παρόμοια εικόνα, με περισσότερα όμως φαινόμενα. Καθώς θα πλησιάζουμε προς την Κυριακή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εντείνονται και θα επεκτείνονται ανατολικότερα.

Ενίσχυση των καταιγίδων από τη νύχτα

Σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό και το ψυχρό μέτωπο που το συνοδεύει θα αρχίσουν να πλησιάζουν αργά τη χώρα μας, ο καιρός θα γίνεται σταδιακά περισσότερο άστατος, με τα περισσότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Επίσης, από το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθεί και η τοπική αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ευνοώντας την εκδήλωση πιο σποραδικών φαινομένων, κυρίως στα ορεινά. Εξαίρεση θα αποτελεί η Θράκη, όπου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά αίθριος.

Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική Μακεδονία, στη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να διασχίζει τη χώρα μας.

Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης της κακοκαιρίας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εντείνονται στο Ιόνιο και στη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα, αποκτώντας μεγαλύτερη ένταση και έκταση.

Μάλιστα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν την πιθανότητα σχηματισμού μιας εκτεταμένης και οργανωμένης γραμμής ισχυρών καταιγίδων, η οποία φαίνεται να αναπτύσσεται πάνω από το Ιόνιο, με μεγαλύτερη έμφαση στα βόρεια τμήματά του, και στη συνέχεια να κινείται προς τη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Μια τέτοια οργανωμένη γραμμή καταιγίδων μπορεί να συνοδεύεται από πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, έντονες βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μεγάλες θερμοκρασιακές αντιθέσεις μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας να διατηρούνται. Ανατολικά της Πίνδου, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα πλησιάσουμε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και τιμές κοντά στους 30 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στις πεδινές περιοχές της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ευνοώντας τη μεταφορά υγρασίας προς τη χώρα μας, με εντάσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι.

Καταιγίδες και στην Αττική

Η Κυριακή, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, αναμένεται να είναι η ημέρα με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα συνεχίσει τη διέλευσή του από τη χώρα μας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκτείνονται ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, κυρίως προς το απόγευμα.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, με έμφαση στο βόρειο τμήμα του, καθώς και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, καθώς θα πλησιάζουμε προς το απόγευμα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εντείνονται και στα κεντρικά ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, ενώ κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Μακεδονία.

Προς το βράδυ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική στην περιοχή του βορείου Αιγαίου. Την ίδια ώρα, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να ανοίγει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η Θράκη δεν φαίνεται να επηρεάζεται ακόμη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα.

Ισχυρές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο

Τη Δευτέρα, η κύρια διαταραχή θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Ωστόσο, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με την κατανομή των περισσότερων φαινομένων να σχηματίζει ουσιαστικά ένα νοητό «Π» στον χάρτη της Ελλάδας, καλύπτοντας κυρίως τη δυτική και βόρεια χώρα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το μεγαλύτερο βάρος των καταιγίδων θα εντοπίζεται πλέον στα βορειοανατολικά, με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως κατά το πρώτο μισό της ημέρας, με τάση σταδιακής εξασθένησης στη συνέχεια.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν κυρίως νοτιοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να διαμορφώνονται κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία, κρύο και χιόνια στα ορεινά

Το ενδιαφέρον, όμως, στρέφεται πλέον στην εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα επιμένουν σε μια σημαντική αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη. Αυτή φαίνεται πως θα οδηγήσει σε μια νέα, αρκετά πιο ψυχρή και οργανωμένη κακοκαιρία, με πιθανότητα να επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, τα πιο αξιόλογα και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η έντασή τους θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θέση και την πορεία που θα ακολουθήσει η διαταραχή.

Παράλληλα, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς οι ισχυροί βοριάδες θα μεταφέρουν τις ψυχρές αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Μάλιστα, όσο θα πλησιάζουμε προς την Τετάρτη, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην Αττική οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να παραμείνουν κάτω από τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, φαίνεται πως θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για χιονοπτώσεις από την Τρίτη στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ δεν αποκλείονται πιο ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και στα ψηλότερα βουνά της Πελοποννήσου.

Η νέα αυτή κακοκαιρία φαίνεται πως θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με τάση σταδιακής μετατόπισης των φαινομένων προς την περιοχή του Αιγαίου έως την Πέμπτη.

Βέβαια, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική ατμοσφαιρική εξέλιξη, την οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα. Η ακριβής θέση και η τροχιά της διαταραχής θα καθορίσουν ποιες περιοχές θα δεχτούν τα ισχυρότερα φαινόμενα.