Στην Αστυνομία κατέφυγε μια γυναίκα στη Χαλκίδα, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της επιχείρησε να της επιτεθεί κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά που σημειώθηκε στο σπίτι τους, το βράδυ της Πέμπτης (8/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το περιστατικό ξεκίνησε με λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά προς τη σύζυγό του, επιχειρώντας να τη χτυπήσει.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία και να μεταβεί σε ασφαλές σημείο, από όπου κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα και την παρέλαβαν με περιπολικό.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας, προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό και να υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.