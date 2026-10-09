Παραδόθηκε στις αρχές ο ένας από τους δύο νεαρούς που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Πρόκειται για τον γεννημένο το 2004, ενώ ο δεύτερος φερόμενος δράστης, γεννημένος το 2008, εξακολουθεί να αναζητείται. Η παράδοση αποτελεί νέα εξέλιξη στην έρευνα για την αιματηρή επίθεση της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Τι είχε προηγηθεί

Ο 32χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο. Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο νεαρών βρέθηκαν αυτοκόλλητα, φυλλάδια και μπλουζάκια που παραπέμπουν σε οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού και σε ακροδεξιές οργανώσεις. Το θύμα έχει καταγγείλει ότι στοχοποιήθηκε για τη δημοσιοποίηση στοιχείων τους μετά από επεισόδιο του Αυγούστου, αρνούμενο οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στη δημοσιοποίηση. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.