Αυτοκόλλητα, φυλλάδια και μπλουζάκια που παραπέμπουν σε οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού και σε ακροδεξιές οργανώσεις βρέθηκαν στα σπίτια των δύο νεαρών που αναζητούνται για την αιματηρή επίθεση με μαχαιρι στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι δύο φερόμενοι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, είναι γεννημένοι το 2004 και το 2008 και εξακολουθούν να αναζητούνται. Οι έρευνες στις κατοικίες τους έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά το μαχαίρωμα του 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Τα ευρήματα και η καταγγελία του 32χρονου

Το υλικό που εντοπίστηκε προστίθεται στα στοιχεία της υπόθεσης, στην οποία τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι δύο αναζητούμενοι έχουν απασχολήσει την Αστυνομία για επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο.

Ο 32χρονος, από την πλευρά του, έχει καταγγείλει ότι οι άνδρες που του επιτέθηκαν ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, τον στοχοποίησαν για τη δημοσιοποίηση στοιχείων τους στο διαδίκτυο, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στην περιοχή τον περασμένο Αύγουστο.

Ο ίδιος αρνείται τόσο τη συμμετοχή του σε εκείνο το επεισόδιο όσο και οποιαδήποτε εμπλοκή στη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Το μαχαίρωμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι δύο προσέγγισαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά τις πληροφορίες του προηγούμενου ρεπορτάζ, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, όπου ο φύλακας ειδοποίησε την Αστυνομία. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, λόγω των βαθιών τραυμάτων του.

Την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με ζητούμενο, πέρα από τον εντοπισμό των δύο αναζητούμενων, να αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στην επίθεση και εάν συνδέεται με το επεισόδιο του Αυγούστου και τη μετέπειτα δημοσιοποίηση στοιχείων.