Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη γιατί φέρεται να παραβίασε περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί και αφορούσε αδικήματα που είχε διαπράξει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι περιοριστικοί όροι του είχαν επιβληθεί με βούλευμα με αφορμή συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων τα οποία είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών για οφειλές προς το δημόσιο.