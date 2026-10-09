Είχαν συναντηθεί για να πιουν κρασί και είχαν ανάψει φωτιά για να ζεσταθούν. Η παρέα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, κατέληξε στη δολοφονία ενός 49χρονου Ιρακινού, έπειτα από καβγά με έναν άνδρα με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Για το έγκλημα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 41χρονο Τούρκο υπήκοο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Ο καβγάς που κατέληξε σε τρία χτυπήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε εξωτερικό χώρο, έχοντας προμηθευτεί κρασί. Αρχικά μαζί τους βρισκόταν και τρίτο πρόσωπο, μέσω του οποίου συνεννοούνταν.

Για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν, ανάμεσά τους ξέσπασε καβγάς. Ο 41χρονος επιτέθηκε στον 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του τρία χτυπήματα στον θώρακα, ένα από τα οποία στην καρδιά. Η δικογραφία περιγράφει ότι από την ένταση των πληγμάτων η λαβή αποκολλήθηκε και η λάμα έμεινε στο σώμα του θύματος.

Στη συνέχεια, ο δράστης μετέφερε τη σορό σε παρακείμενο γήπεδο και την άφησε σε απόκρημνο σημείο. Εκεί την εντόπισε το επόμενο πρωί διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είχε σταματήσει τυχαία.

«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου»

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παρουσίασε διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε άμυνα.

Ισχυρίστηκε ότι ο 49χρονος του επιτέθηκε και τον έπιασε από τον λαιμό. Όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και, σε κατάσταση πανικού, κατάφερε τρία «τυφλά» χτυπήματα.

«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν. Δήλωσε επίσης ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην πατρίδα του, την οποία εγκατέλειψε για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα.

Ο ισχυρισμός περί άμυνας δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό διατήρησε την ποινή των ισοβίων για τον θάνατο του 49χρονου, ενώ η αφορμή του καβγά παρέμεινε αδιευκρίνιστη.