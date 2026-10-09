Έξι δενδρύλλια κάνναβης, που έφταναν σε ύψος περίπου τα τρία μέτρα, εντοπίστηκαν στην αυλή σπιτιού σε χωριό της Νάουσας Ημαθίας. Ο 67χρονος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής επιχείρησης, τα καλλιεργούσε συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο.

Η έρευνα για την κάνναβη δεν περιορίστηκε στα φυτά. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης αυτοσχέδιο πάγκο αποξήρανσης, ενώ σε πλαστικούς κουβάδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 780 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Από τα δενδρύλλια στους κουβάδες

Κατά την ίδια επιχείρηση κατασχέθηκαν ακόμη κάνναβη αναμεμειγμένη με καπνό και επτά σπόροι, ενώ στην κατοχή του 67χρονου βρέθηκε επιπλέον μισό γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης.