«Μπλόκο» στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η οποία, παράλληλα, διερευνά το ενδεχόμενο διάπραξης και άλλων αδικημάτων, οικονομικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών μεταξύ αυτών και η τραπεζική θυρίδα που φέρονται να διατηρούν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Μάλιστα, η Αρχή φέρεται να συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή.

Επιπλέον, εστάλη και έγγραφο τόσο στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.

Στην περίπτωση που εντοπιστούν ακίνητα ή άλλα προϊόντα θα δεσμευτούν άμεσα.

Την ίδια ώρα, η Αρχή βάζει στο κάδρο και νέα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίηση τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ευρήματα της Αρχής και το πόρισμα που θα συνταχθεί θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες.