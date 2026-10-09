Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τις αναφορές για ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού που εντοπίστηκε στο εξωτερικό.

Μέσω του συνηγόρου του, Τέλλου Αγαπηνού, ο κατηγορούμενος γιατρός σημειώνει ότι «δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Η. Θ., διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν «επίσημες πηγές».

Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.

Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση.

Με την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου

Αγαπηνός Ν. Τέλλος, Δικηγόρος Αθηνών