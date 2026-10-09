Μαρτυρία «κλειδί» θεωρείται η κατάθεση της 19χρονης κόρης των γιατρών που κρατούνται προσωρινά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η νεαρή κοπέλα πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να καταθέσει μετά από σχετικό αίτημα του κατηγορούμενου πατέρα της, καθώς ήταν παρούσα το μοιραίο μεσημέρι στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η 19χρονη, η οποία κατέθετε ενώπιον του ανακριτή πάνω από μία ώρα, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως είπε ότι δεν τον είδε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη ρωτήθηκε για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και έδωσε τη δική της εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα τα κρίσιμα λεπτά.

Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι και η ίδια είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην κατάθεση.

Η κατηγορούμενη μητέρα της φέρεται να έχει επικαλεστεί το γεγονός ότι υπέβαλε την κόρη της σε πλασμαφαίρεση σε μια προσπάθεια να πείσει πως πίστευε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είναι ακίνδυνη.

Παράλληλα, οι εργαζόμενες στο ιατρείο σε συνομιλία τους αναφέρονται στην πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε η κόρη του ζευγαριού, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να της είχε χορηγηθεί μέθη.

Ο κατηγορούμενος γιατρός από την πλευρά του ισχυρίζεται πως δεν είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο γεγονός, κάτι που, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, οδήγησε σε οριστική ρήξη με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της και φέρεται να το επιβεβαίωσε, υποστηρίζοντας ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.