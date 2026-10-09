Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8/10 στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Πρόκειται για άτομα γνώριμα στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς έχουν απασχολήσει για επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, με τα κίνητρα της επίθεσης να μην έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως.

Το θύμα, που δεδομένα ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, υποστηρίζει ότι οι δύο δράστες τού επιτέθηκαν για μία ανάρτηση που είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο σε ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, την οποία όμως αρνείται ότι είχε κάνει ο ίδιος.

Το γεγονός, όμως, ότι ένας από τους δύο δράστες, σύμφωνα με το θύμα, φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας, και σε συνδυασμό με το παρελθόν τους, περιπλέκει την υπόθεση. Σύμφωνα με το θύμα, οι δράστες είναι άτομα του ακροδεξιού χώρου.

Πώς έγινε η αιματηρή επίθεση

Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό χθες ότι το περιστατικό σχετιζόταν πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των δραστών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο.

Όπως δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ανήκει στον αριστερό χώρο και οι δράστες τού είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, από όπου ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα είναι βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.