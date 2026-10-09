Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Εντωμεταξύ, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, χθες, είπε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», με συμπτώματα μουδιάσματος, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόλο που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πάθει εγκεφαλικό, οι πρώτες εξετάσεις που του έγιναν δεν το απέδειξαν.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, ύστερα από επώνυμη καταγγελία εργαζομένης και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε η δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε περίπου 29 εικονικές εταιρείες.

Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» οικονομικά ευάλωτους πολίτες, ενώ η απάτη προκάλεσε συνολική ζημία για το Δημόσιο πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας, ανέφερε στην ίδια εκπομπή πως η κατηγορία της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης δεν ευσταθεί νομικά, καθώς πρόκειται απλώς για συσσώρευση χρεών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

«Δεν υπάρχει απάτη. Για να εξαπατήσεις το Δημόσιο, γίνεται μέσω κάποιας διαδικασίας. Εδώ δεν πήρε κανένας λεφτά από το Δημόσιο. Το μόνο που συνέβη είναι ότι δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν παίζει ρόλο το ποσό. Το ποσό απλά είναι μεγάλο. Δεν είναι ούτε οι πρώτες εταιρείες, ούτε θα είναι και οι τελευταίες», σημείωσε ο κ. Λύτρας.

Στο μικροσκόπιο αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και τραπεζικές θυρίδες

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται καλλιτέχνες και άνθρωποι της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι «φωτίζουν» τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τα καταστήματα, που συνδέονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές που έχουν ήδη καταθέσει, ανέφεραν ότι τις συμφωνίες τις έκλειναν με τον ίδιο τον κ. Καμπούρη, παρόλο που οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων στο όνομα των οποίων είχαν συσταθεί οι εταιρείες.

Φέρεται, λοιπόν, να εξετάζεται εάν υπήρχε ένα ευρύτερα γνωστό στους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες σχήμα, στο οποίο τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες δεν ήταν εκείνα που λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες που ελέγχονται ως εικονικές, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Οι ελεγκτικές Αρχές φέρεται να εξετάζουν αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες.

Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαχείριση των χρημάτων, καθώς και το εάν συνδέονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Ειδικότερα, έχει αναφερθεί ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες, που φέρεται να έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί.

Σημειώνεται πως η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ενώπιον του ανακριτή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή.