Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ιατρικές πράξεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία θεωρείται πρόσωπο «κλειδί», καθώς βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Στην κατάθεσή της αναμένεται να στηρίξει τον ισχυρισμό του πατέρα της, σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στο μοιραίο ραντεβού με τη σύζυγό του. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι η 19χρονη φέρεται να μην συνάντησε τη μητέρα της στο τελευταίο επισκεπτήριο στη φυλακή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η 56χρονη γιατρός υπέβαλε την ίδια της την κόρη στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης υπό καθεστώς μέθης. Η πρακτική αυτή δεν περιοριζόταν στην κόρη της, καθώς η γιατρός συνήθιζε να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη θεραπεία και σε άλλους νεαρούς ασθενείς, ακόμη και κάτω των 20 ετών, οι οποίοι επισκέπτονταν την κλινική συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Η κόρη των δύο γιατρών αναμένεται σήμερα στην απολογία της να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του.

Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε στη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από την 56χρονη μητέρα της.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ακόμη και τη 19χρονη κόρη της, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη μέθοδο ασφαλή.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», φέρεται να είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός.

Υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με την 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση.

«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε στην ΕΡΤ ο ποινικολόγος, Κώστας Ντάλτας.

Τη θέση του ωστόσο ως προς και αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνοία του.

Τι δείχνουν οι εξετάσεις

Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς, η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών, να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Λίγο νωρίτερα ωστόσο, ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν, όταν ακόμα νόμιζαν ότι η διακομιδή θα γίνει στον «Ευαγγελισμό» που είναι τρία λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου.

«Είπαν ότι θα συνοδεύσουν, όταν όμως τους ενημερώσαμε, ότι θα πάμε στο “Ελπίς” που περιμένει ομάδα, τότε δε δέχτηκαν, άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή και αποχώρησαν», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Για την άρνησή τους κατέθεσαν τόσο ο διασώστης μοτοσικλετιστής όσο και συνάδελφοί του που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο.

Όσον αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις από τον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, θεωρείται ένα βήμα πριν το δεύτερο στάδιο. Έχει γίνει δηλαδή η ποιοτική ανάλυση και έχουν εντοπιστεί κάποιες ουσίες όπως οι βενζοδιαζεπίνες και ίσως η προποφόλη.

Στο επόμενο στάδιο θα ξεκινήσει η ποσοτική ανάλυση, να δουν δηλαδή τα έμπειρα στελέχη από τα εργαστήρια τη δοσολογία αυτών των ουσιών στον οργανισμό. Κάτι που θεωρούν κομβικό, γιατί από εκεί θα καταλάβουμε αν υπήρξε κάποια τοξική αντίδραση σε συνδυασμό και με την πλασμαφαίρεση που να προκάλεσαν την αναπνευστική καταστολή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αμέσως μετά, μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα γίνει η σύγκριση με τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί όπου θα φανεί και το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι ιστολογικές εξετάσεις φαίνεται να δείχνουν ισχαιμία του μυοκαρδίου, γι’ αυτό τώρα θα ψάξουν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από πριν στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη ή αν υπήρξε κάποιο θανατηφόρο κοκτέιλ από αυτές τις ουσίες που αφαίρεσε τη ζωή του διάσημου τραγουδιστή.