Τρεις αστυνομικοί έλαβαν μετάλλιο για εξαίρετες πράξεις κατά την υπηρεσία τους στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.\n\n\n\nΣε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, απονεμήθηκαν μετάλλια με αντίστοιχα διπλώματα «Αστυνομικού Σταυρού» στους τρεις αστυνομικούς.\n\n\n\nΠιο αναλυτικά, ο «Αστυνομικός Σταυρός», μετά την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, απονεμήθηκε σε:\n\n\n\n\n\n\n\nΥπαρχιφύλακα, ο οποίος, στις 18 προς 19 Φεβρουαρίου 2019 στο Κερατσίνι Αττικής, ενώ υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., εισήλθε σε οικία που φλεγόταν και με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες να απεγκλωβίσει και να διασώσει ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία μετέφερε σε ασφαλές σημείο εκτός του διαμερίσματος,\n\n\n\nΥπαρχιφύλακα, ο οποίος, στις 10 Δεκεμβρίου 2016 στην περιοχή της Ομόνοιας, ενώ υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., επέδειξε εξαίρετη δραστηριότητα, καθώς ενήργησε με αποφασιστικότητα, θάρρος και υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με δραπέτη Καταστήματος Κράτησης. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά,\n\n\n\nΕιδικό Φρουρό, ο οποίος, στις 9 Ιουλίου 2024 στη Νίκαια Αττικής, ενώ υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατάφερε, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με μεγάλη προσπάθεια και εκθέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο, να εντοπίσει και να απεγκλωβίσει από όροφο πολυκατοικίας, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά, -3- άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικο παιδί, καθώς και το κατοικίδιό τους. Στη συνέχεια, τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο εκτός της πολυκατοικίας, διασώζοντάς τους έτσι από άμεσο κίνδυνο ζωής.\n\n\n\nΤα Μετάλλια απένειμαν ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών και εποπτεύων τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Δημήτριος Γκύζης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας.\n\n\n\n\n\n\n\nΚατά την απονομή, συνεχάρησαν τους τιμώμενους, εξαίροντας το θάρρος, την αυταπάρνηση και την υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος που επέδειξαν, ενώ επισήμαναν ότι οι πράξεις τους αποτελούν παράδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στην αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.\n\n\n\nΣτην τελετή παρέστησαν ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο Β’ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος Ιωάννης Νέζης, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Ταξίαρχος Γρηγόριος Ζαχαράκης, καθώς και Αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Ε. και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων της ΕΛ.ΑΣ. και μέλη της οικογένειας των τιμώμενων προσώπων.