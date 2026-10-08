Στην εξιχνίαση απάτης σε βάρος ενός 59χρονου, με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτυακών αγορών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 59χρονος κατήγγειλε ότι, από τις αρχές Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου εξαπατήθηκε, διότι επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής Viber με άγνωστο άτομο, το οποίο παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτύου, κατάφερε τεχνηέντως να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 47χρονου, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.