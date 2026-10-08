Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και την Εφορία αναδεικνύεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 59χρονος γνωστός ως «Μίστερ Κωλοτούμπας».

Το όνομα που για σχεδόν δύο δεκαετίες ήταν συνυφασμένο με την trash τηλεόραση και τις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη εμφανίζεται, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ως διαχειριστής σε 13 από τις συνολικά 29 εικονικές εταιρείες που φέρεται να είχε στήσει ο 45χρονος παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο «Μίστερ Κωλοτούμπας» ανέβηκε από το Ρέθυμνο της Κρήτης όπου γεννήθηκε στην Αθήνα, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Η διαδρομή του πέρασε από τα στούντιο του Φίλιππου Καμπούρη. Για πολλούς ήταν μια καλτ φιγούρα.

Το 2008 εμφανίζεται να αναζητά οποιαδήποτε εργασία για να επιβιώσει. Το 2010 βγαίνει στην τηλεόραση ζητώντας βοήθεια για ένα χρέος 1.800 ευρώ στην Εφορία. Το 2017 εργάζεται, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, ως ντελιβεράς σε πιτσαρία. Μια εικόνα ανθρώπου που, σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει δημοσίως περιγράψει, έδινε μάχη για το μεροκάματο. Κι όμως, σύμφωνα με το πολυσέλιδο διαβιβαστικό της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η εικόνα αλλάζει ριζικά από το 2013 και μετά. Από στοιχεία του ΓΕΜΗ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο 59χρονος φέρεται να καταβάλει κεφάλαιο έναρξης σε 13 μονοπρόσωπες εταιρείες. Ποσό που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο για τις 13 αυτές εταιρείες φέρεται να ανέρχεται στις 175.500 ευρώ. Μόνο για τις 13, φέρεται να κατέβαλε 100.000 ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα τραπεζικά στοιχεία που εξετάστηκαν, από το 2021 και μετά στους λογαριασμούς του πιστώθηκαν μόλις 5.638,20 ευρώ. Οι λογαριασμοί του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αστυνομικές πηγές, «έπιασαν αράχνες». Η πρώτη εταιρεία στο όνομά του συστήνεται στις 13 Δεκεμβρίου 2013 και είναι διαφημιστική. Ακολουθούν τουλάχιστον άλλες πέντε διαφημιστικές, μία εταιρεία διαχείρισης νυχτερινών κέντρων, ενώ η πιο πρόσφατη, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι την 1η Δεκεμβρίου 2025 και αφορά ψητοπωλείο στην Καλλιθέα.

Γι’ αυτό και η κατάθεσή του, ενώπιον του ανακριτή, το πρωί της Κυριακής θεωρείται κομβική, καθώς είναι το πρόσωπο που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχε καθοριστικό ρόλο ως αχυράνθρωπος της εγκληματικής ομάδας.