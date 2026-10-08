Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 10,5 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων, που ήταν κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας, οδηγός φορτηγού οχήματος, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την παράνομη διακίνηση των καπνικών προϊόντων υπολογίζονται σε 2.148.862,99 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανάλυση κινδύνου που πραγματοποίησε το 1ο Τελωνείο Πειραιά και έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου με αυτοκινούμενο σύστημα ακτινοσκόπησης X-RAY. Από την απεικόνιση διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με το δηλωθέν φορτίο, γεγονός που οδήγησε σε φυσικό έλεγχο και αποσφράγιση του εμπορευματοκιβωτίου από τα στελέχη του Λιμενικού και του Τελωνείου.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι πίσω από τις πρώτες σειρές του νόμιμα δηλωμένου φορτίου, το οποίο αποτελούνταν από μονωτικά υλικά, είχαν αποκρυβεί 1.050 χαρτοκιβώτια με συνολικά 10.500.000 λαθραία τσιγάρα συγκεκριμένης επωνυμίας.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το εμπορευματοκιβώτιο φέρεται να είχε φορτωθεί στις 8 Αυγούστου 2026 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τελικό προορισμό τη Σερβία. Στις 6 Οκτωβρίου εκφορτώθηκε από πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης στην Ελεύθερη Ζώνη Πειραιά.

Η παράνομη ποσότητα εντοπίστηκε σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε τοποθετηθεί σε επικαθήμενο, το οποίο έλκονταν από φορτηγό όχημα με οδηγό τον 33χρονο συλληφθέντα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, την οποία διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα, τα οποία παραδόθηκαν στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, το εμπορευματοκιβώτιο, το φορτηγό με το επικαθήμενο, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 33χρονος συνελήφθη για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.