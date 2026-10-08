Έκπληξη προκάλεσε στον Αλέκο Ζαζόπουλο η εμπλοκή του Φίλιππου Καμπούρη στην υπόθεση του κυκλώματος που ερευνάται για οικονομική απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας για τη γνωριμία του με τον παρουσιαστή, ανέφερε πως τον γνώριζε από την εποχή που συνεργάζονταν σε νυχτερινό κέντρο, όπου ο Φίλιππος Καμπούρης εργαζόταν ως υπεύθυνος.

«Μας κάλεσαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Ο Φίλιππος Καμπούρης μου είχε συστηθεί ως υπεύθυνος του μαγαζιού. Έπεσα από τα σύννεφα, όταν πήγα και μου είπαν ότι πρόκειται για τον Φίλιππο, έπαθα πλάκα, λέω “τι γίνεται; Είναι δυνατόν;”, είπε ο τραγουδιστής μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες-φαντάσματα που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις Αρχές, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη ζημία για τον ασφαλιστικό οργανισμό να υπολογίζεται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αρκετοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, οι ασφαλιστικές εισφορές των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, φέρεται να μην αποδίδονταν στα δημόσια ταμεία. Για τον λόγο αυτό, οι τραγουδιστές καλούνται από την Οικονομική Αστυνομία να καταθέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υπό τις οποίες δηλώνονταν ως εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα, καθώς και αν γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους.

Την ίδια ώρα, σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη. Ο ίδιος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή, αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για σκευωρία, δηλώνοντας αθώος.