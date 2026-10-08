Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου, που έχει προφυλακιστεί, έχει πάρει αποστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατάθεση που αναμένεται να δώσει αύριο, Παρασκευή, η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών.

Η νεαρή ήταν παρούσα στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή, ενώ φέρεται να είναι το πρόσωπο που πραγματοποίησε την κλήση προς το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη, γιατί αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η μητέρα της την είχε υποβάλει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, χορηγώντας της παράλληλα μέθη.

«Λένε οι γιατροί και οι ιατροδικαστές όλο αυτό τον καιρό ότι αυτή η διαδικασία δεν γίνεται για ψύλλου πήδημα αλλά για συγκεκριμένους λόγους. Δεν γίνεται να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο χωρίς κάποιον εξειδικευμένο. Αυτό αποκαλύφθηκε με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Σε ομαδικές συνομιλίες έλεγαν ότι έγινε πλασμαφαίρεση από την κυρία Γάκα στις 26 Αυγούστου στην κόρη της και μάλιστα της είχε χορηγηθεί μέθη, που είναι και αυτό επικίνδυνο», σημείωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι η 19χρονη «στο τελευταίο επισκεπτήριο δεν πήγε. Όταν πήγαινε συναντούσε και τους δύο. Εκτός αν συνάντησε μόνο τον πατέρα, αλλά τη μητέρα δεν τη συνάντησε».

«Το παιδί είναι ενήλικο και ακούει στην τηλεόραση αυτά περί μέθης και πλασμαφαίρεσης μαζί. Αν, όντως, έχει γίνει τέτοια ενέργεια, έχει καταλάβει τον κίνδυνο που είχε μπει από την ίδια της τη μητέρα», πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή ακόμα τρεις μάρτυρες, προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση. Πρόκειται για τη γιατρό, που έως το 2023 ήταν αναισθησιολόγος και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς και για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ.