Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών μπαίνει η διαδικασία άυλης συνταγογράφησης φαρμακευτικής κάνναβης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, μετά τις καταγγελίες και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη συγκεκριμένη πρακτική.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες συνταγογραφήσεις.

Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα στάθηκε δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν σε ασθενείς να πραγματοποιούν σύντομη διαδικτυακή επικοινωνία με γιατρό, ακόμη και έναντι 8 ευρώ, και να λαμβάνουν άυλη συνταγή στο κινητό τους τηλέφωνο. Θέτοντας ζητήματα για τη δημόσια υγεία, το δημοσίευμα κάνει λόγο για πρακτική που παρουσιάζει διαρκή αύξηση στη χώρα μας, σηματοδοτώντας αλλαγές στην αγορά της κάνναβης.

Με την παραγγελία του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητεί να διερευνηθούν όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα και να ληφθούν καταθέσεις από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας του ΑΠΘ, του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κάνναβης και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης -οι οποίοι στο ρεπορτάζ της εφημερίδας διατυπώνουν ερωτήματα και καταγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για την τέλεση τυχόν ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.