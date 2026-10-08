Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση προχώρησε η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση του θανάτου του. Με αιχμηρές αναφορές σε παρακράτος και συγκάλυψη, ξεκαθάρισε πως ο αγώνας της για την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας δεν σταματά εδώ, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική της μάχη και να αναζητήσει ευθύνες για όλους όσοι, όπως υποστηρίζει, εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 και έγινε δεκτή με χειροκρότημα από τους συγγενείς και φίλους των κατηγορουμένων, που ξέσπασαν σε κλάματα. Ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφησε εκφράζοντας την άποψη πως πρέπει να κριθούν ένοχοι.

«Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω.

Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί», τόνισε, σε δηλώσεις της.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι, εγώ και ο αδερφός μου είμαστε αθώοι, τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία»

Από την πλευρά τους, χαρούμενα με την απόφαση του δικαστηρίου, εμφανίστηκαν τα δύο αδέρφια.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι, εγώ και ο αδερφός μου είμαστε αθώοι, τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία», τόνισαν τα δύο αδέρφια μπροστά στις κάμερες.