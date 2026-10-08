Ακόμη μία καταγγελία για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη, με θύμα μια 90χρονη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε.

Τότε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και της είπε ότι είχε γίνει έρευνα στο σπίτι της και είχε διαπιστωθεί πως στον χώρο υπήρχε «ραδιενέργεια».

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η 90χρονη φέρεται να πίστεψε τα όσα της είπαν και, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, μέσα στην τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.

Μάλιστα, έβγαλε από το σπίτι και την ταυτότητά της και ένα βιβλιάριο υγείας, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, πήραν οι επιτήδειοι.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες, Τετάρτη, στις Αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.