Αθωωτική ήταν η κρίση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τα δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κάθισαν στο εδώλιο για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου ενός έτους, δικαστές και ένορκοι ανακοίνωσαν, μέσα σε μια ασφυκτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, την ετυμηγορία τους, η οποία έρχεται σχεδόν έξι χρόνια από τότε που βρέθηκε νεκρό το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 και έγινε δεκτή με χειροκρότημα από τους συγγενείς και φίλους των κατηγορουμένων, που ξέσπασαν σε κλάματα. Ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφησε εκφράζοντας την άποψη πως πρέπει να κριθούν ένοχοι.

Στην μαραθώνια πρότασή του, ο εισαγγελέας της έδρας εμφανίστηκε πεπεισμένος για την ενοχή των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Ακόμα και στο τέλος που είχαν πάει όλα στραβά, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, όταν έγιναν κινητοποιήσεις, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις Αρχές, αλλά δεν το έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο ψαράδες.

Ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, σημείωσε στην αγόρευσή του πως ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας «από ένα ασήμαντο γεγονός… έναν ασήμαντο διάλογο».

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, η οποία άνοιξε τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων, έκανε λόγο για ένα στυγερό έγκλημα, τονίζοντας πως χρειάστηκε να γίνει η ίδια «ντετέκτιβ», για να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Από την πλευρά τους, οι δύο ψαράδες από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται και απολογούμενοι ισχυρίστηκαν ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν για να στηρίξουν την οικογένεια Βαλυράκη, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές, Μανώλης Χνάρης, Ευαγγελία Λιακούλη, Ευάγγελος Αποστολάκης και οι πρώην υπουργοί, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Κώστας Λαλιώτης.