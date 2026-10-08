Τουλάχιστον τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές, που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν σε νυχτερινά κέντρα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρες στην υπόθεση του κυκλώματος, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στον 14ο όροφο της ΓΑΔΑ και πέρασαν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης. Οι τραγουδιστές κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση ως μάρτυρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη.

Όλοι τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δήλωσαν έκπληκτοι στους αστυνομικούς, όταν ενημερώθηκαν για την απάτη.

Οι ίδιοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες», ενώ -σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ- φέρεται να κατέθεσαν ότι μιλούσαν με τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με κάποιον «αχυράνθρωπο».

Ασφαλισμένοι από τις εταιρείες του ίδιου φαίνονται επίσης και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Αγγελική Ηλιάδη και η Κατερίνα Στανίση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα γνωστά ονόματα από τον χώρο του τραγουδιού, τα οποία κι αυτά να εμφανίζονταν ως ασφαλισμένα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Όπως αποκαλύφθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ τούς παρουσίαζε ως νόμιμα ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ μέσω των εταιρειών του, στην πραγματικότητα δεν απέδιδε ποτέ τις εισφορές στα κρατικά ταμεία, αφήνοντάς τους ανασφάλιστους εν αγνοία τους.

Την Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων

Εντωμεταξύ, οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος, που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία για τον ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε αθώος, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» και υποστηρίζοντας ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.

Οι συνήγοροί του ανέφεραν, από την πλευρά τους, ότι δεν πρόκειται για απάτη αλλά για οφειλή, αντίστοιχη με εκείνες που έχουν πολλοί πολίτες.