Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν σήμερα, λίγο πριν από τις 6:00 το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών.

Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Τελικά, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Μάλιστα, στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή να επρόκειτο για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρρες, προτού καταλήξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι σκηνές καταγράφηκαν και στη ζωντανή σύνδεση του ΣΚΑΪ.

Πάντως, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές κατά την πρόσκρουση.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του οδηγού.