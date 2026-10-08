Στο στάδιο της ανάκρισης έχει περάσει, πλέον, η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» και νέα πρόσωπα να καταθέτουν ως μάρτυρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ακόμα τρία πρόσωπα βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, μεταξύ αυτών και η γιατρός, η οποία εργαζόταν έως το 2023 ως αναισθησιολόγος και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η γιατρός μίλησε για τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη και κλήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και για το εάν, κατά τη διάρκεια αυτής, χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς.

Παράλληλα, στον ανακριτή οδηγήθηκαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ αύριο το πρωί έχει κληθεί για κατάθεση και η 19χρονη κόρη του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών.

Η νεαρή ήταν παρούσα στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή, ενώ φέρεται να είναι το πρόσωπο που πραγματοποίησε την κλήση προς το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Η κατάθεσή της θεωρείται κομβική, γιατί αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η μητέρα της την είχε υποβάλει στο παρελθόν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, χορηγώντας της παράλληλα μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 19χρονη μπήκε στο μηχάνημα για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε στις 26 Αυγούστου. Μάλιστα, η γιατρός φέρεται να τη νάρκωσε, όπως προκύπτει κι από ομαδική συνομιλία στο Viber, που είχαν οι εργαζόμενες.

Επίσης, η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, φαίνεται πως τραβούσε όλη τη διαδικασία σε βίντεο, το οποίο -όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες- θα παραδοθεί αύριο στην ανάκριση. Η θεραπεία, φέρεται, να επαναλήφθηκε λίγες μέρες αργότερα.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, φαίνεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η κόρη του είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της.

Σε περίπτωση, πάντως, που η ίδια επιβεβαιώσει ότι είχε πράγματι υποβληθεί στη θεραπεία, αναμένεται να ρωτηθεί από τον ανακριτή και για το εάν της είχε χορηγηθεί μέθη από τη μητέρα της.

Επιπλέον, ο γιατρός υπέβαλε νέο αίτημα, με το οποίο ζητά να ανοίξει το κινητό του, για να αποδείξει ότι δεν έχουν διαγραφεί συνομιλίες και πως δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης» στα μηνύματά του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξεσκονίζουν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, καθώς και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.

Από τον υπολογιστή φέρεται να έχουν ανακτηθεί τουλάχιστον 35 φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας, ενώ αποτυπώνονται και οι μετρήσεις του ιατρικού μηχανήματος.

Όπως ανέφερε το ΕΡΤnews, τα ψηφιακά ευρήματα φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σημαντικά είναι και τα αρχεία, που φέρεται να είχε αποθηκεύσει η 56χρονη γιατρός σε ψηφιακό φάκελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα συγκεκριμένα αρχεία διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο μέρος του υλικού κατέστη δυνατό να ανακτηθεί.

Η ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση συνεχίζεται, με τις καταθέσεις μαρτύρων και τα ψηφιακά ευρήματα να έχουν μπει στο επίκεντρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι πρώτες αναλύσεις αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να βγήκαν θετικές σε βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολυτική δράση.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης και πλέον αναμένονται πιο εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας εντοπίστηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή, καθώς και η συγκέντρωσή της.

Τέλος, οι δύο ήδη προφυλακισμένοι γιατροί της οδού Καρνεάδου αναμένεται να κληθούν εκ νέου για συμπληρωματικές εξηγήσεις, ενώ ο 58χρονος σχεδιάζει στα τέλη Νοεμβρίου να καταθέσει αίτημα για αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι.