Τέσσερα διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στον Βύρωνα φέρονται να αποτελούσαν ενδιάμεσο σταθμό σε μια διαδρομή που ξεκινούσε από την Κίνα και κατέληγε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εγκληματική ομάδα οργάνωνε τη μεταφορά και την προσωρινή διαμονή μεταναστών, τους προμήθευε με πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, με κόστος 6.500 έως 7.000 ευρώ ανά άτομο.

Στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων στον Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας, το μεσημέρι της 29ης Σεπτεμβρίου, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία των διαμερισμάτων. Στους χώρους αυτούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ακόμη 21 αλλοδαποί, ηλικίας 22 έως 58 ετών, που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Η υπόθεση ανακοινώθηκε από την αστυνομία στις 7 Οκτωβρίου.

Αεροπορικώς στην Αλβανία, πεζή στα ελληνικά σύνορα

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αποτυπώνει μια διαδρομή με διαδοχικούς σταθμούς.

Αρχικά, οι διακινούμενοι ταξίδευαν αεροπορικώς από την Κίνα στην Αλβανία. Στη συνέχεια περνούσαν πεζή την ελληνοαλβανική μεθόριο και, αφού εισέρχονταν στην Ελλάδα, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία ή αυτοκίνητα με προορισμό τον Βύρωνα.

Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, τα τέσσερα διαμερίσματα λειτουργούσαν ως «άτυποι ξενώνες», όπου παρέμεναν μέχρι να οργανωθεί η επόμενη μετακίνησή τους.

Πλαστά έγγραφα για την επόμενη πτήση

Η δραστηριότητα της ομάδας φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τα τέλη Ιουλίου του 2026. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος είχε συγκροτήσει την ομάδα και είχε αναλάβει τη διαχείριση των χώρων προσωρινής διαμονής.

Παράλληλα, τα μέλη της φέρονται να κατάρτιζαν και να διέθεταν πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα έναντι χρημάτων, ώστε να διευκολύνουν την έξοδο των διακινούμενων από την Ελλάδα με αεροπορικές πτήσεις. Μεταξύ των προορισμών ήταν η Ιταλία και η Ισπανία.

Το συνολικό κόστος της μεταφοράς μέχρι την εγκατάσταση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα κυμαινόταν από 6.500 έως 7.000 ευρώ και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, καταβαλλόταν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα ευρήματα στα διαμερίσματα

Στις έρευνες στην κατοχή και στην κατοικία του 39χρονου, καθώς και στους τέσσερις χώρους προσωρινής διαμονής, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

Διαβατήρια, άδειες διαμονής και δελτία ταυτότητας αμφίβολης γνησιότητας.

Δέκα αποκόμματα καρτών επιβίβασης και φωτοαντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων.

28 κινητά τηλέφωνα και τρεις κάμερες παρακολούθησης.

Πλήθος κλειδιών κατοικιών.

Μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών και απομιμητικά είδη ρουχισμού.

Κατασχέθηκε επίσης όχημα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τις δραστηριότητες της ομάδας.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση εισόδου και εξόδου από την ελληνική επικράτεια, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για τους υπόλοιπους 21 συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη παραμονή στη χώρα. Όλοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.