Μια νεαρή έγκυος δέχθηκε χτύπημα με γροθιά στην κοιλιά, όταν ένας 17χρονος τής επιτέθηκε για να της πάρει το πορτοφόλι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Η ληστεία στη Νίκαια σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου, σε πλατεία της περιοχής.

Ο ανήλικος συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Πέραμα, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση της αστυνομίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Η επίθεση και η διαφυγή

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, ο 17χρονος πλησίασε τη γυναίκα στην πλατεία και άσκησε σωματική βία σε βάρος της, χτυπώντας την και στην κοιλιά.

Στη συνέχεια αφαίρεσε το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό, και διέφυγε.

Εντοπίστηκε στο Πέραμα την ίδια ημέρα

Μόλις ενημερώθηκαν για τη ληστεία, οι αστυνομικοί συγκρότησαν ειδική ομάδα και ξεκίνησαν στοχευμένες αναζητήσεις. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του ανηλίκου έγιναν λίγες ώρες αργότερα, στο Πέραμα.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Η ανακοίνωση δεν παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της εγκύου μετά την επίθεση.