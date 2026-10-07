Εξελίξεις υπάρχουν στη μεγάλη έρευνα στη Νάξο για λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από λίγη ώρα, μετά την παρουσία τους στο Πρωτοδικείο Νάξου, όπου οδηγήθηκαν συνοδεία ανδρών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το cyclades24.gr επικαλούμενο πληροφορίες έγραψε ότι σε βάρος τους δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη στο παρόν στάδιο, ενώ η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.