Έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής οι κατηγορούμενοι, στην υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του δημοσίου στο οποίο εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, θα ερευνήσει το ενδεχόμενο να υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).