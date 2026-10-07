Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αθώωσε ομόφωνα έναν 46χρονο που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην του, πρώτα κόβοντας τα φρένα στο όχημά της και στη συνέχεια βάζοντας φωτιά στο σπίτι της.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το Δικαστήριο ομόφωνα τον έκρινε αθώο για τις βαρύτατες πράξεις που αντιμετώπιζε περί απόπειρας ανθρωποκτονίας, εμπρησμού εκ προθέσεως και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Κρίθηκε όμως ένοχος για επιμέρους πράξη ενδοοικογενειακής απειλής, η οποία συνδεόταν με μηνύματα που της είχε στείλει στο κινητό τηλέφωνο, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή (έλαβε ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου).

Η 46χρονη καταγγέλλουσα ανέφερε ότι τον Αύγουστο του 2024, ενώ οδηγούσε σε περιοχή των Σερρών, διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσαν τα φρένα του αυτοκινήτου της. Σύμφωνα με την ίδια, στο συνεργείο αυτοκινήτων διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τα σωληνάκια των φρένων, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, την ώρα που η ίδια και το παιδί της απουσίαζαν. Συνδέοντας τα περιστατικά αυτά με δεκάδες μηνύματα που, όπως κατήγγειλε, της έστελνε ο πρώην σύντροφός της, ορισμένα εκ των οποίων θεωρούσε απειλητικά, αποφάσισε να προσφύγει στις Αρχές.

Στην απολογία του ο 46χρονος αρνήθηκε το κατηγορητήριο κάνοντας λόγο για ψευδή καταγγελία με απώτερο σκοπό να αποζημιωθεί η πρώην σύντροφός του για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της. «Χωρίσαμε γιατί είχε θέματα με το αλκοόλ. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία – καθαρά από ενδιαφέρον, και με “μπλόκαρε”. Δεν επιδίωκα να επανασυνδεθώ μαζί της», είπε. Τόνισε δε, ότι δεν είχε καμία σχέση με τα φρένα του αυτοκινήτου, ούτε με την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην οικία της, την οποία απέδωσε σε πρόβλημα που είχαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.