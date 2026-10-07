Μια διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο πήρε επικίνδυνη τροπή στην Ιερά Οδό, όταν ένας 55χρονος οδηγός φορτηγού φέρεται να πήρε τσεκούρι και να απείλησε έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:10, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση, και οδήγησε στη σύλληψη του 55χρονου από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ.

Από τη διαφωνία στις απειλές και τις φθορές

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Μετά τη διένεξη, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να απείλησε με το τσεκούρι τον 49χρονο και να προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.