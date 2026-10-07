Ένας 12χρονος καταγγέλλει ότι δέχθηκε χτυπήματα και ύβρεις, ενώ ένας άλλος ανήλικος φέρεται να κατέγραφε όσα συνέβαιναν με το κινητό του. Το περιστατικό στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, απέκτησε και διαδικτυακή συνέχεια, καθώς υλικό από την επίθεση φέρεται να αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το neakriti.gr εξασφάλισε βίντεο από τη συμπλοκή, στην οποία εμπλέκονται παιδιά ηλικίας μόλις 12 και 13 ετών. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 12:00, σε χώρο εκτός σχολείου.

Από τον διαπληκτισμό στα χτυπήματα

Προηγήθηκε διαπληκτισμός του 12χρονου με έναν 13χρονο. Στη συνέχεια, φίλος του 13χρονου φέρεται να επιτέθηκε στο παιδί.

Ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να εξύβρισαν και να χτύπησαν τον συνομήλικό τους, ενώ ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Οι γονείς του παιδιού κατήγγειλαν την επίθεση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Αστυνομία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και πέντε κηδεμόνες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την οποία παραθέτει το neakriti.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι πέντε κηδεμόνες συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η καταγραφή και η φερόμενη ανάρτηση του βίντεο αποτελούν ξεχωριστή πτυχή της υπόθεσης: η επίθεση σε ένα παιδί δεν περιορίστηκε στον χώρο όπου συνέβη, αλλά οι εικόνες της μεταφέρθηκαν και στο διαδίκτυο.