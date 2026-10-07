Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποιεί μεγάλη έρευνα στη Νάξο για λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς και άλλα σοβαρά παραπτώματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν στοιχεία και πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, έγραψε η ιστοσελίδα cyclades24.gr.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων, το εύρος της υπόθεσης ή τις επιμέρους πράξεις που διερευνώνται.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.