Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους μάρτυρες να περνούν ο ένας μετά τον άλλο το κατώφλι του 32ου ανακριτή.

Τρεις μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων και η αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023, οπότε και φέρεται να απολύθηκε από την 56χρονη γιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναισθησιολόγος κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας της με την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς και εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη.

Καταθέσεις ενώπιον του ανακριτή έδωσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν κλήθηκαν να βοηθήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην κατάθεση της κόρης του ζευγαριού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο την Παρασκευή.

Η κατάθεση της κοπέλας, η οποία φέρεται να ήταν στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι, θα γίνει με αφορμή σχετικό αίτημα του κατηγορούμενου γιατρού, το οποίο έγινε δεκτό από τον δικαστικό λειτουργό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κόρη του ζευγαριού, μεταξύ άλλων, θα κληθεί να απαντήσει σχετικά με το αν η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και εάν σε αυτή την περίπτωση της είχε χορηγηθεί μέθη, όπως φέρεται να αναφέρουν σε συνομιλία της 26ης Αυγούστου στο Viber οι εργαζόμενοι του ιατρείου.