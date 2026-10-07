Στη θέση ότι η υπόθεση αφορά οφειλή προς τον ΕΦΚΑ και όχι απάτη αναμένεται να στηριχθεί η υπερασπιστική γραμμή του Φίλιππου Καμπούρη. Ο ίδιος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή μαζί με έξι συγκατηγορουμένους του και έλαβε προθεσμία έως την προσεχή Κυριακή, προκειμένου να απολογηθεί.

«Ζητήσαμε και πήραμε προθεσμία, θα απολογηθούν την Κυριακή το πρωί. Εκπροσωπώ, μαζί με τον συνάδελφό μου τον κ. Γλύκα, τον κ. Καμπούρη και τη σύζυγό του. Δεν έχουμε λάβει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται, και μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Περιμένω, επαναλαμβάνω όμως, να πάρω τα κατηγορητήρια στα χέρια μου και τη δικογραφία, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί, αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μία οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν. Θα δούμε όμως πώς ο εισαγγελέας αναφέρει την κατηγορία της απάτης, με βάση ποια στοιχεία, και θα απολογηθούμε την Κυριακή», δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος, Απόστολος Λύτρας.

Ερωτηθείς για τα βαρύτατα αδικήματα που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, μεταξύ αυτών ο αρχηγικός ρόλος σε εγκληματική οργάνωση, ο Απόστολος Λύτρας είπε ότι «πλέον το γνωρίζετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, ότι όπου έχουμε οπουδήποτε πάνω από τρία άτομα, πάντα υπάρχει και μία εγκληματική οργάνωση. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όταν φτάνουν στα δικαστήρια, στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ εγκληματική οργάνωση, συνένωση απλά τριών και πάνω ανθρώπων. (…) Η εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με τον αριθμό των προσώπων. Ο εντολέας μου λέει ότι σε κάποιες εταιρείες ουσιαστικά ήταν υπάλληλος. Σε κάποιες εταιρείες ήταν ενδεχομένως κάπου αφανής εταίρος και από κει και μετά, κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν δραστηριότητα κανονικά -υπάρχουν οι εταιρείες, είχαν δραστηριότητα- δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ».

Η καταγγελία που ξεσκέπασε το κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ

Σε σημαντικές αποκαλύψεις προχώρησε σήμερα το πρωί η δικηγόρος πρώην συνεργάτιδας του Φίλιππου Καμπούρη, σχετικά με το κύκλωμα οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγικά μέλη ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, περιέγραψε πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Κομβική στιγμή ήταν όταν η εντολέας της διαπίστωσε ότι στην ΑΑΔΕ εμφανιζόταν με εισοδήματα πολύ υψηλότερα από όσα είχε πραγματικά λάβει, αλλά και με εργοδότες εταιρείες που, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε.

Όπως ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου, «η εντολέας μου εργαζόταν για τον Φίλιππο Καμπούρη από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τις 14 Ιουνίου 2024 και έκανε την αρχισυνταξία στις εκπομπές του […]. Αυτό που είχε συμφωνηθεί μαζί του ήταν να της καταβάλει διατραπεζικά τον μισθό των 600 ευρώ και να την ασφαλίζει, χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει ο κ. Καμπούρης και η εντολέας μου το αποδέχθηκε, ότι θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασής της για να γλιτώνει τα δώρα. Επειδή ήταν διαζευγμένη, με δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο λύκειο και προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές, είχε μεγάλη ανάγκη την εργασία και δέχθηκε αυτούς τους όρους».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της καταγγέλλουσας, «το καλοκαίρι του 2024, στα τέλη Μαΐου, πήγε στον λογιστή της για να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση. Εκεί, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές που λάμβανε μέχρι τότε και με τις οποίες συντηρούνταν, καθώς τα 600 ευρώ δεν επαρκούσαν. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο λογιστής της διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν με εισοδήματα από μισθούς ύψους 19.500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε λάβει 600 ευρώ επί 12 μήνες, δηλαδή 7.200 ευρώ», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου.

«Αναζητήσαμε ποιοι εμφανίζονταν ως εργοδότες στην ΑΑΔΕ. Εκεί υπήρχαν τρεις εταιρείες, άγνωστες στην εντολέα μου, με τον ίδιο εκπρόσωπο, τον ίδιο αχυράνθρωπο», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Έπειτα, όπως είπε η κ. Ξανθοπούλου, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ, ενώ η πλευρά της εργαζόμενης επιχείρησε δύο φορές να ενημερωθεί για την πορεία της καταγγελίας.

«Ενοχλήσαμε τον ΕΦΚΑ δύο φορές και μας είπαν ότι δεν ήταν ακόμη η σειρά μας και ότι εξετάζονταν παλαιότερες καταγγελίες», σημείωσε η ίδια.