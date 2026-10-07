Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που εξέδιδε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την παράνομη διαμονή και μετακίνηση αλλοδαπών, προχώρησε η Αστυνομία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ., για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκαν, το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, συντονισμένες και οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, στην περιοχή του Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας, κατά τις οποίες συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός, μέλος της εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση εισόδου – εξόδου από το ελληνικό έδαφος, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων, παράβαση του Κώδικα μετανάστευσης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον, στο εσωτερικό των τεσσάρων «άτυπων ξενώνων» (safehouses), εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, ηλικίας από 22 έως 58 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη παραμονή στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο 39χρονος είχε συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη Ιουλίου, με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και την κατάρτιση και διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, οι αλλοδαποί ταξίδευαν αρχικά αεροπορικώς από την Κίνα στην Αλβανία και στη συνέχεια εισέρχονταν στην Ελλάδα περπατώντας, μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Στη συνέχεια, μεταφέρονταν με λεωφορεία ή αυτοκίνητα στα τέσσερα διαμερίσματα στον Βύρωνα, όπου παρέμεναν προσωρινά μέχρι την περαιτέρω μετακίνησή τους και την έξοδό τους από τη χώρα. Ο 39χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.

Επίσης, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να μεριμνούσαν για την κατάρτιση πλαστών νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία διέθεταν στους αλλοδαπούς έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Η διαδικασία περιλάμβανε, σύμφωνα με την έρευνα, και τη διευκόλυνση της εξόδου τους από την Ελλάδα και τη μετάβασή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων την Ιταλία και την Ισπανία, μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Το κόστος της παράνομης μεταφοράς μέχρι τη μετεγκατάσταση σε ευρωπαϊκή χώρα κυμαινόταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από 6.500 έως 7.000 ευρώ και καταβαλλόταν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή και την οικία του 39χρονου, καθώς και στα τέσσερα safehouses, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας, όπως διαβατήρια, άδειες διαμονής και δελτία ταυτότητας, 10 αποκόμματα καρτών επιβίβασης, φωτοαντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πλήθος κλειδιών, τρεις κάμερες παρακολούθησης, απομιμητικά είδη ρουχισμού και 28 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης όχημα που χρησιμοποιούνταν για τις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.