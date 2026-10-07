Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατάφερε να ξετυλίξει το κουβάρι της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που «φέσωνε» συστηματικά το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, περιελάμβανε εφόδους και εξονυχιστικές έρευνες σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία, αλλά και σε τραπεζικές θυρίδες, οδηγώντας στη σύλληψη 11 μελών, ενώ ένα ακόμα άτομο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Από την εμπεριστατωμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκύπτει ότι το δίκτυο δρούσε οργανωμένα τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη διαστρωμάτωση.

Ως αρχηγικά μέλη που συγκρότησαν και διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση φέρονται ο 45χρονος επιχειρηματίας, Φίλιππος Καμπούρης, και μία 47χρονη επιχειρηματίας. Στον πυρήνα των επιχειρηματιών της οργάνωσης περιλαμβάνονται επίσης δύο ακόμα μέλη, ηλικίας 57 και 54 ετών.

Καθοριστικός για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν ο ρόλος τεσσάρων λογιστών, ηλικίας 54, 39, 53 και 43 ετών, οι οποίοι διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να διεκπεραιώνουν τις επαφές με τις Αρχές, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, τη φορολογική διαχείριση και την εικονική ασφάλιση προσωπικού.

Τέλος, το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί εκπρόσωποι αποτελούσαν ένας 59χρονος, μία 66χρονη, μία 57χρονη αλλοδαπή, καθώς και ένας 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη. Τα άτομα αυτά επιλέγονταν σκόπιμα, επειδή βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη είσπραξη οφειλών από το Δημόσιο.

Ο «μηχανισμός» των 29 εταιρειών

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πλέγμα 29 εταιρειών στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Η μεθοδολογία τους βασιζόταν σε ένα διπλό μοντέλο: αρχικά οι πραγματικοί επιχειρηματίες ίδρυαν εταιρείες στο όνομά τους για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποσείσουν κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη, προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών-«κελυφών» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των αχυρανθρώπων.

Οι εταιρείες αυτές, χωρίς φυσική έδρα, ουσιαστική δραστηριότητα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, αναλάμβαναν να «φορτώνονται» τις ασφαλιστικές εισφορές του e-ΕΦΚΑ των πραγματικών εργαζομένων, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις σε ΦΠΑ και Εισόδημα. Την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, καθώς και γνωστοί τραγουδιστές.

Η ζημία των 5,3 εκατ. ευρώ

Τα παράνομα έσοδα απορροφώνταν από το εταιρικό δίκτυο, αναμειγνύονταν στους ίδιους λογαριασμούς και διοχετεύονταν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, με τις αναλήψεις μετρητών να ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ. Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στα 5.352.556,57 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.