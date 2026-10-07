Την προσπάθειά του να βγει από το «κάδρο» των ευθυνών της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει ο προφυλακισμένος γιατρός, ο οποίος επιχειρεί, πλέον, με κάθε τρόπο να διαχωρίσει τη θέση του σε σχέση με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του.

Ο 58χρονος, μέσω των συνηγόρων του, κατέθεσε αίτημα για διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας στο κινητό του τηλέφωνο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς επιμένει πως δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως και ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε για το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο κατηγορούμενος γιατρός απευθύνει το αίτημά του στον 32ο ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η συμπληρωματική έρευνα θα βοηθήσει στην «πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απόλυτης αθωότητάς μου».

Ο 58χρονος ζητεί η Δ.Ε.Ε., μετά την εξέταση του κινητού του τηλεφώνου, να γνωστοποιήσει:

α) εάν εγώ, έχω προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή μου και,

β) εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

«Η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα.

Το αίτημα έρχεται μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις άρσεις απορρήτου της γιατρού, η οποία φέρεται να έσβησε μηνύματα αλλά και αναζητήσεις οι οποίες αφορούσαν τρόπους επαναφοράς από τη μέθη αλλά και πληροφορίες για τις ουσίες μιδαζολάμη και προποφόλη.

Ο 58χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει πως δεν γνώριζε ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υπεβλήθη τα τέλη Αυγούστου η κόρη τους, η οποία αναμένεται να καταθέσει εντός της εβδομάδας. Ο κατηγορούμενος γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώνει πως την επίμαχη περίοδο ήταν εκτός Αθηνών.

Πηγές από το περιβάλλον του γιατρού αναφέρουν ότι το καλοκαίρι υπήρχε η σκέψη να μην συνεχίσουν οι δύο γιατροί να συστεγάζονται στο ιατρείο της Καρνεάδου και να γίνει μετεγκατάσταση της 56χρονης στο χώρο που διατηρούν στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων ιατρών, πλέον, έχει καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου της Καρνεάδου, για να μην συνεχίσουν να πληρώνουν ενοίκια.

Πάντως, ο 58χρονος γιατρός φέρεται αποφασισμένος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης όταν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, που θεωρούνται κομβικής σημασίας, και τα αποτελέσματα διαβιβαστούν στον αρμόδιο ανακριτή.