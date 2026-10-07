Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται, πλέον, η υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ στο οποίο εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και τους παρέπεμψε σε ανακριτή. Συγκεκριμένα, ασκήθηκε δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται να προχωρούσαν στη ίδρυση εικονικών εταιρειών στις οποίες στη συνέχεια έβαζαν λουκέτο χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τα μέλη του κυκλώματος υπεξαίρεσαν από το δημόσιο περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών που χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι». Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, ωστόσο, αρνείται όσα του αποδίδονται κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του.

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία», δήλωσε την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στην Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ίδρυση των πρώτων εικονικών εταιρειών χρονολογείται το 2013. Συνολικά 25 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από το κύκλωμα, ανάμεσα τους νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα διαπιστώθηκαν τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες «φαντάσματα», αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

Οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του ότι έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Δύο αδέρφια επιχειρηματίες φέρονται να στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους τους οποίους στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και μήνες στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον της Αρχής ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα. Μάλιστα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές της Αρχής σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ερευνώνται συναλλαγές του ζευγαριού.