Στη σύλληψη δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ενέχονται στη διάπραξη απατών στην Ηλεία, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Ειδικότερα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας, εντόπισαν χθες Τρίτη τους δύο συλληφθέντες να κινούνται με αυτοκίνητο και τους προσήγαγαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, όπου συνελήφθησαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς στους δύο συλληφθέντες, βρέθηκαν 410 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ένας πομποδέκτης, κ.ά.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν στις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Γαστούνης, των Λεχαινών και της Ανδραβίδας, τέσσερις απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εφορίας, με το πρόσχημα, είτε της λήξης ισχύος των χρημάτων τους και αναγκαιότητα αντικατάστασής τους, είτε της καταγραφής των χρημάτων και τιμαλφών που κατείχαν, τους ζητούσαν να τα τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία των σπιτιών τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, όπως και για τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.