Σε σημαντικές αποκαλύψεις προχώρησε σήμερα το πρωί η δικηγόρος πρώην συνεργάτιδας του Φίλιππου Καμπούρη, σχετικά με το κύκλωμα οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγικά μέλη ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, περιέγραψε πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Κομβική στιγμή ήταν όταν η εντολέας της διαπίστωσε ότι στην ΑΑΔΕ εμφανιζόταν με εισοδήματα πολύ υψηλότερα από όσα είχε πραγματικά λάβει, αλλά και με εργοδότες εταιρείες που, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε.

Όπως ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου, «η εντολέας μου εργαζόταν για τον Φίλιππο Καμπούρη από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τις 14 Ιουνίου 2024 και έκανε την αρχισυνταξία στις εκπομπές του […]. Αυτό που είχε συμφωνηθεί μαζί του ήταν να την καταβάλει διατραπεζικά τον μισθό των 600 ευρώ και να την ασφαλίζει, χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει ο κ. Καμπούρης και η εντολέας μου το αποδέχθηκε, ότι θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασής της για να γλιτώνει τα δώρα. Επειδή ήταν διαζευγμένη, με δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο λύκειο και προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές, είχε μεγάλη ανάγκη την εργασία και δέχθηκε αυτούς τους όρους».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της καταγγέλλουσας, «το καλοκαίρι του 2024, στα τέλη Μαΐου, πήγε στον λογιστή της για να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση. Εκεί, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές που λάμβανε μέχρι τότε και με τις οποίες συντηρούνταν, καθώς τα 600 ευρώ δεν επαρκούσαν. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο λογιστής της διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν με εισοδήματα από μισθούς ύψους 19.500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε λάβει 600 ευρώ επί 12 μήνες, δηλαδή 7.200 ευρώ», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου.

«Αναζητήσαμε ποιοι εμφανίζονταν ως εργοδότες στην ΑΑΔΕ. Εκεί υπήρχαν τρεις εταιρείες, άγνωστες στην εντολέα μου, με τον ίδιο εκπρόσωπο, τον ίδιο αχυράνθρωπο», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Έπειτα, όπως είπε η κ. Ξανθοπούλου, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ, ενώ η πλευρά της εργαζόμενης επιχείρησε δύο φορές να ενημερωθεί για την πορεία της καταγγελίας.

«Ενοχλήσαμε τον ΕΦΚΑ δύο φορές και μας είπαν ότι δεν ήταν ακόμη η σειρά μας και ότι εξετάζονταν παλαιότερες καταγγελίες», σημείωσε η ίδια.